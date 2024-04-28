تجارة عمان : مكافحة آفة المخدرات واجب وطني

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الأردن مستهدف من قبل شبكات تهريب المخدرات والمروجين، مشيدا بجهود القوات المسلحة الاردنية –الجيش العربي والاجهزة الامنية في التصدي لعمليات تهريب المخدرات، وحماية الوطن والمواطنين من خطرها.

وقال الحاج توفيق خلال لقائه وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة، رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات الدكتور موسى الطريفي ان واجبنا الوطني كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، يملي علينا التصدي لهذه الآفة والتصدي لها.

واضاف ان المطلوب منا أن نعمل بمؤسسية لتوعية المجتمع وخصوصا شريحة الشباب بمخاطر هذه الآفة في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، حتى لا تدمر الأجيال التي تقع على مسؤوليتها بناء مستقبل الاردن.

وأشار الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور الخبير الامني والقانوني عمار القضاة عضو التحالف الوطني لمكافحة المخدرات، الى أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة خطر المخدرات، مؤكدا ان تجارة عمان شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الامن العام بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبين أن الغرفة ستعمل جنبا الى جنب مع ادارة مكافحة المخدرات في جهاز الامن العام والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات وجميع الشركاء لمحاربة هذه الآفة، من خلال تنفيذ ورش العمل التوعوية للقطاع التجاري والخدمي، ودعم المبادرات والنشاطات الهادفة الى تثقيف القطاع التجاري او تخدم المجتمع المحلي.

وشدد الحاج توفيق على ان الغرفة لن تتوانى ابدا في دعم اي برامج وانشطة تصب في المصلحة العامة وتدعم الجهود الوطنية لحماية شبابنا والمساهمة في توعية المجتمع والقطاع التجاري الخاص بخطر المخدرات.

بدوره، قدم الطريفي موجزا عن دور الجمعية ونشأتها واهدافها وغاياتها ومشاريعها المستقبلة الطموحة في محاربة آفة المخدرات وخدمة المجتمع، مشيرا الى البرامج التي تنفذها الجمعية، للتأكيد على التواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المحلي، وفتح أبواب الشراكة في التوعية من مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها.

وبين الطريفي ان المخدرات باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الاردني وخصوصا الشباب، وتهدد ايضا عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي ومنظومة القيم للدولة الاردنية بشكل عام ما يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني كافة.

ولفت الطريفي إلى اهمية عقد الدورات واللقاءات والندوات وورش العمل للتوعية، ومحاربة آفة المخدرات والعقاقير الخطرة، والانحرافات السلوكية، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف لمكافحة المخدرات.

ودعا الطريفي الى امكانية توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الجمعية والغرفة لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتجسيد الشراكة بين الجانبان بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات.

من جانبه أشار القضاة الى الجهود المبذولة من قبل التحالف الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات والجمعية في مجال التوعية والتثقيف لمختلف شرائح المجتمع عن خطورة هذه الآفة، لافتا الى اهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الجهود الوطنية لمحاربة هذه الآفة.

واكد اعضاء مجلس الادارة الحضور على ان للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا في اقامة الفعاليات التثقيفية والتوعوية من خطر هذه الآفة، لافتين الى استعداد الغرفة لعقد ورش عمل لمنتسبيها من مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى ان من واجب مجلس الإدارة دعم جهود ادارة مكافحة المخدرات من خلال المساهمة في تنفيذ الخطط التوعوية وكل ما يتطلبه انجاح الاستراتيجية، ووضع مرافق الغرفة تحت تصرف إدارة مكافحة المخدرات والجمعية، لافتين الى امكانية التعاون فيما بين اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب والجمعية لعقد ورش عمل ودورات متخصصة.

وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية، وفلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك.