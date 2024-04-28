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13 إصابة بحوادث سير في الأردن

28 أبريل 2024
13 إصابة بحوادث سير في الأردن

وطنا اليوم:أفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية بإصابة 10 أشخاص بحادثي سير خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام إن طريق المدور/معان شهد حادث تدهور مركبة أمس السبت نتج عنه إصابة أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى معان الحكومي.
وأضاف أن حادث تدهور وقع كذلك بعد مثلث عرموس باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة ستة أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مبينا أن حالة المصابين الصحة العامة “متوسطة”.
ولفت إلى أن الحادثين نتجا عن فقدان السيطرة.
من جهته، أفاد مندوب إدارة السير المركزية بوقوع حادث سير صباح الأحد أمام المدرج الروماني في شارع قريش، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، مشيرا إلى أن سبب الحادث كان تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
أما بخصوص السرعات العالية، كشفت الدوريات الخارجية أنه جرى ضبط مركبة تسير بسرعة 179 كم/الساعة على طريق الأزرق المحددة السرعة فيه عند 100، أيضا ضبط مركبة أخرى بسرعة من 80 إلى 180 على طريق إربد – عجلون، كذلك ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 195 على طريق البحر الميت المحددة السرعة فيه عند 80، رغم التحذيرات المتواصلة.
وجددت الدوريات الخارجية تحذيراتها من ارتكاب المخالفات الخطرة، مشددة على أهمية الالتزام بقانون السير والابتعاد عن المشتتات في أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف النقال


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