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حراك الجامعات الأميركية يتواصل رغم الاعتقالات ويصل كندا

28 أبريل 2024
حراك الجامعات الأميركية يتواصل رغم الاعتقالات ويصل كندا

وطنا اليوم:اتسعت شرارة الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى جامعة ماكغيل إحدى الجامعات الرائدة في كندا، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
ورفع طلاب في جامعة ماكغيل، لافتة كتبت عليها عبارة “لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية”، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني، كما ذكرت وكالة “الأناضول”.
وأمام الحرم الجامعي بمدينة مونتريال أقام طلاب مخيما للتعبير عن دعمهم لفلسطين، مطالبين جامعتهم بـ “إنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة”، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي.
وكان طلاب جامعة ماكغيل قد أضربوا عن الطعام في شباط الماضي، تعبيرا عن دعهم لسكان غزة.
وفي 18 نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على استثماراتها المالية المستمرة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.
وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا وغيرها.
من ناحية أخرى، استمرت حملات الشرطة بحق الطلاب المعتصمين، حيث جرى اعتقال أكثر من 600 طالب منذ بدء الاحتجاجات.
وأوقفت شرطة مكافحة الشغب حوالي 100 متظاهر في جامعة نورث إيسترن بمدينة بوسطن خلال فضها اعتصام الطلاب في الحرم الجامعي.
وقالت صحف محلية أميركية إن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين الرافضين للحرب على غزة بعدما حاولوا إقامة اعتصام في حرم جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري.


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