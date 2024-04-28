مركز تطوير الأعمال – BDC يُطلق تدريب المدربين (TOT) لتدريب أساتذة الجامعات الاردنية

وطنا اليوم – نفذ مركز تطوير الأعمال – BDC اليوم تدريب المدربين (TOT) ضمن برنامج STEP، الذي يهدف إلى تدريب أساتذة الجامعات الاردنية والمرشدين التربويين في الجامعات الأردنية، يأتي هذا البرنامج بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق عبدالعزيز الغرير لتعليم اللاجئين بالتعاون مع SPARK، لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة.

تم إطلاق برنامج تدريب المدربين اليوم، وهو خطوة حيوية لضمان نجاح برنامج STEP بشكل عام، حيث يهدف هذا التدريب إلى تزويد ممثلي الجامعات بالمهارات والمعرفة الضرورية لتنفيذ البرنامج بفاعلية.

هذا التدريب يهدف بشكل أساسي إلى تطوير مهارات أساتذة الجامعات الاردنية (جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة ال البيت، جامعة البتراء، جامعة عمان العربية، جامعة الزرقاء) لتمكينهم من تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل. سيساهم ذلك في تحسين فرص توظيف الشباب وتعزيز مهاراتهم اللازمة للنجاح في سوق العمل، مما سيؤدي إلى تقليل البطالة بين الشباب والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.

من المتوقع أن يساهم برنامج STEP في خلق شراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص وتحسين فرص وصول الشباب لفرص التشغيل، وتعزيز مهاراتهم للنجاح في سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة بينهم، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.