بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الاحتلال: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى

27 أبريل 2024
الاحتلال: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى

وطنا اليوم_بينما تلوح في الأفق بوادر أمل في المحادثات المصرية الإسرائيلية حول صفقة بين تل أبيب وحماس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.

 

وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن “إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا”.

 

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس “نعم…إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية”.

 

أتت هذه التصريحات، بعد أن أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحركة “حماس” بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

 

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة “حماس” في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.

 

وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت.

 

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

 

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه”.

 

وكانت حماس ذكرت أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي “للعدوان” وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:41

“التدريس التأملي” ورشة تدريبية للمعلمين والمعلمات نظمها جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية

21:05

إطلاق أوبرا جدارية محمود درويش في بيت الفلسفة بمدينة الفجيرة

21:01

أفعى تلدغ حدثا في الصبيحي وحالته العامة سيئة

19:47

ثورة الجامعات في أميركا وبعض الدول الغربية على هذا النحو تمثل حدثا من أهم أحداث المرحلة الزمنية المعاصرة

17:53

اتحاد العمال يشارك بمؤتمر العمل العربي والاتحادات العربية تنتخب الفناطسة نائبا لرئيس “فريق العمال”

17:45

انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السابع تحت رعاية رئيس الوزراء

17:32

الأمير عمر بن فيصل :الأردن يجب ان يصبح مركزًا للرياضات الإلكترونية في المنطقة

17:29

تشتمل على حدائق في لواء بني كنانة وفرع لمركز زها الثقافي بالمشارع

17:26

الاتصالات الأردنية توزع أرباحاً بقيمة 41.250 مليون دينار على مساهميها

16:10

زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت

15:41

بالفيديو : الكوفحي يوجه” 3 “رسائل جريئة من ضفاف نهر اليرموك وبالقرب من الاراضي الفلسطينية المحتلة

14:52

الشرفات ينتقد الساسة ويتهم بعضهم بالكذب والخداع

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024