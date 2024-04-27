“التدريس التأملي” ورشة تدريبية للمعلمين والمعلمات نظمها جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية

وطنا اليوم – نظمت جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية بالتعاون مع مؤسسة السبورة للتعلم ورشة تدريبية خاصة بالمعلمين والمعلمات بعنوان :”التدريس التأملي” حاضر فيها الاستاذ نور الدين نديم سعياً منه لتطوير مهارة المعلم فيما يتعلق بالاتصال والتواصل، بهدف دعم وتعزيز المعلمين للوصول الى التعلم المستدام وتحسين المهارات باستمرار.

واعربت رئيسة الجمعية عبير الصلاحات في كلمتها بافتتاح الورشة عن سعادتها بإهتمام المعلمات وحضورهن لهذه الورشة مما يؤكد اهتمامهن بالتعليم والتعلم.

واشتملت الورشة والتي مدتها خمس ساعات مجانية وشارك فيها العديد من معلمات المدارس وسيدات المجتمع المحلي على موضوعات تناولت زيادة التفاعل في الصف وتنظيم المعلومات اضافة الى كيفية توفير الوقت وتحفيز الابداع .