الأمير عمر بن فيصل :الأردن يجب ان يصبح مركزًا للرياضات الإلكترونية في المنطقة

وطنا اليوم_

– أكد صاحب السمو الملكي الأمير عمر بن فيصل، رئيس الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، أن إستراتجية الإتحاد ترتكز على أن يصبح الأردن مركزًا للرياضات الإلكترونية في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت فيه الرياضات الإلكترونية تحظى بإهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة.

وقدم سمو الأمير عمر خلال كلمة له في مؤتمر “مستقبل الرياضات الإلكترونية” الذي يعقد في مدينة العقبة شرحًا حول إستراتجية الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 والتي تم تشكيلها بما يتماشى مع رؤية التحديث الإقتصادي 2023.

وأكد سموه أن قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من شأنه أن يوفر فرص كبيرة للشباب الأردني من كلا الجنسين.

وأشار سمو الأمير عمر إلى أن الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يركز في المقام الأول على تطوير الرياضة الإلكترونية، من خلال تدريب الرياضيين الأردنيين بأفضل الطرق لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم تجهيز مراكز تدريبية بأحدث التقنيات وأفضل المعدات والأجهزة في فئتها.

كما يسعى الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية إلى زيادة قاعدة المدربين والحكام عبر دورات تدريبية دورية تقام تحت إشراف المتخصصين والمنظمات الرياضية الكبرى في مجال الألعاب لإلكترونية.

وتحدث سمو الأمير عمر عن أهمية الشركاء في تعزيز قطاع الرياضة الإلكترونية في الأردن وزيادة الإستثمار فيها مع نمو سريع يشهده هذا القطاع.

ونظم المؤمر في ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل مختبر الألعاب الإلكترونية، وهو إحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبالتعاون مع الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة ورابطة مصنعي الألعاب الإلكترونية ومركز زين للرياضات الإلكترونية.

وتم تشكيل لجنة الرياضات الإلكترونية لتكون الهيئة الرسمية لهذا النوع من الرياضات في الأردن عام 2019 قبل أن تصبح إتحادًا مؤقتًا في عام 2023.

وأصبح الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية معترفًا به في الإتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في عام 2020 ولدى الإتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية في عام 2023.

وخلال فترة زمنية قصيرة نجح الإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد وذلك بفضل بطلاته وأبطاله الذين حققوا نتائج مميزة في بطولات دولية وإقليمية.