وطنا اليوم_اقر مجلس اداره شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الإستثمارية الممنوحة فيها وذلك تشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية المشغلة للايدي العاملة والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان القرار يشمل منح خصم 20% على سعر بيع الاراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20% كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات بدون فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو الا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الإستثمار في المدينة.

وجدد السيد عمر جويعد دعوة المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من المزايا الإستثمارية التي تقدمها المدينة اضافة الى موقعها الجغرافي وقربها من الأيدي العاملة، مشيرا إلى حزمة الحوافز الإستثمارية والخصومات التي قدمتها الحكومة العام الماضي للاستثمارات الصناعية في مدينة الحسين الصناعية وشملت خصومات تصل نسبتها الى 75% على اسعار الطاقة الكهربائية وشمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية اضافة الى دعم كلف المناولة بميناء العقبة بنسبة 50% والتي جاءت لدعم حركة الإستثمار في المدينة ولزياده استقطاب الإستثمارات الصناعية اليها بما يتوافق مع خطط الشركة المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وانعكاساتها على واقع التنميه لمحافظه الكرك .

وأثنى السيد عمر جويعد على الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس ادارة الشركة لدعم بيئة الإستثمار في مختلف مواقع المدن الصناعية التي تديرها الشركة وفي مقدمتها مدينة الحسين الصناعية والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير كافة سبل استقطاب الإستثمارات الصناعية، كاشفا عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية إلى ( 47 ) – منها (13) استثمارا صناعيا جديدا وقعت عقودها خلال العام الماضي 2023 – بحجم استثمار يقارب (60) مليون دينار وفرت قرابة ( 986) فرصة عمل ، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية لمحافظه الكرك.

وكشف جويعد عن نية الشركة اقامة فعالية ترويجية في محافظة الكرك للترويج لهذه المزايا الترويجية امام رجال الاعمال والمستثمرين على ارض الواقع، سيتم على هامشها توقيع عدد من عقود الإستثمار الجديدة المستقطبة للمدينة، موجها الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال في مختلف محافظات المملكة للاستفادة من هذه الحوافز.

يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة من خلال مدنها الصناعية المتشرة في مختلف محافظات المملكة اذ تمتلك 10 مدن صناعية تتوزع في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والسلط ومادبا والطفيلة بالإضافة إلى مدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة تنفيذها بداية العام الماضي 2023 استطاعت من خلالها تحقيق نهضة تنموية واقتصادية شاملة من خلال عدد الإستثمارات المستقطبة وفرص العمل التي وفرتها.