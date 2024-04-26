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دائرة عمان الثالثة ومرشحون قادمون بقوّة وتنافس كبير والثقل العشائري هو الابرز

27 أبريل 2024
دائرة عمان الثالثة ومرشحون قادمون بقوّة وتنافس كبير والثقل العشائري هو الابرز

وطنا اليوم_ كل المؤشرات توحي بأنّ الدائرة الثالثة في العاصمة عمان ستشهد تنافسا محموما بين العديد المرشحين ، حيث أن الساحة شهدت إعلان البعض خوضه للإنتخابات النيابية القادمة في التاسع من أيلول . وينتظر المواطنون ظهور أسماء شخصيات وازنة خلال الايام المقبلة ، ومن الذين يتمتعون بقواعد شعبية مهمّة ، حيث يرى متابعون بأن قوّة التنافس ستكون كبيرة وربما تختلف عمّا شهدناه في انتخابات سابقة .

الدائرة الثالثة في العاصمة تمتد من منطقة شفا بدران وصولا للواء ناعور ، حيث المساحة الكبيرة وبعدد ناخبين يتجاوز الأربعمائة ألف وستمائة ناخب ، والجميع يطمح بالوصول للقبة البرلمانية . وتمتاز الدائرة بوجود ثقل عشائري كبير ، وخاصة في مناطق ناعور ومرج الحمام وتلاع العلي وشفا بدران ومنطقة بيادر وادي السير ، وهو ما سيمنح المنافسة زخما كبيرا ، خاصة مع وجود القوائم الحزبية والتي سيكون لبعضها ثقل واضح خلال الحملة الإنتخابية .


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