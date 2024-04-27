عدنان حمد: أنا من بنيت منتخب الأردن

وطنا اليوم_

قال مدرب منتخبنا الوطني السابق العراقي عدنان حمد إنه أسس المنتخب في ظروف صعبة في وقتها.

وأضاف عدنان حمد في لقاء له على قناة المشهد مع الاعلامي الأردني المعروف لطفي الزعبي في برنامج “ملعبنا” والذي رصدته مدار الساعة، إنه جاء لقيادة مشروع لبناء وتطوير كرة القدم الأردنية وإعادة هيكلتها وليس مجرد بطولة فقط وكان الهدف الاساس هو التأهل إلى مونديال كأس العالم المقبل.

وأوضح أنه عند مجيئه للأردن كان وضع المنتخب سيئا والدوري سيئا وقام بتغيير الروزنامة.

وأضاف إنه هو من قام ببناء هذه الاسماء الموجودة الان في المنتخب الأردني، وأنه أعد البرنامج كاملا إلى بداية أمم آسيا وبطولة آسيا كانت جزءا من الاستعداد لكأس العالم.

وقال المدرب العراقي إن أرقامه مع النشامى كانت مميزة