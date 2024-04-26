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وفاة خمسيني في الكرك بعيار ناري أصابه بالخطأ

26 أبريل 2024
وفاة خمسيني في الكرك بعيار ناري أصابه بالخطأ

وطنا اليوم:توفي مواطن (51) عاما، الجمعة، جراء إصابته بطريق الخطأ بعيار ناري نافذ بمنطقة الصدر اثناء قيامه بتنظيف قطعة سلاح في منزله بالكرك.
وتم نقل جثمان المتوفى إلى مركز طب شرعي إقليم الجنوب بمدينة الكرك حيث تولت لجنة من أخصائيي الطب الشرعي وبحضور المدعي العام تشريحه لبيان سبب الوفاة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن النزف الدموي في التجويف الصدري، تسببت بتهتك الرئة اليسرى إثر الإصابة بمقذوف ناري نافذ.
هذا وفتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.


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