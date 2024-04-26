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نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام

26 أبريل 2024
نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام

وطنا اليوم:قررت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته، اليوم الجمعة، حفظ ملف لجنة التحقق المتعلقة بالتأمين الصحي، مع المصادقة على التقرير المالي والإداري للعام 2023 .
وناقشت الهيئة العامة برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، وبحضور 78 زميلا وزميلة من أصل 996، التقارير المالية للعام 2023 والإدارية والمهنية لأعمال المجلس عن الفترة من شهر أيار عام 2023 إلى شهر نيسان للعام 2024 .
وأوصت الهيئة العامة بتطبيق القانون على منتحلي المهنة وتحويلهم للمدعي العام، بالإضافة إلى تسليم مذكرة مقدمة من عدد من الزملاء، تضمنت مقترحات تتعلق بالعمل الصحفي، وطرح عدد من القضايا التي تهم المهنة، كالمسار المهني، ورفع علاوة المهنة، وتوفير قطع أراضي للزملاء الصحفيين.
وثمنت الهيئة العامة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدبلوماسية وجولاته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيعازه لاستمرار تقديم المساعدات وتنفيذ الإنزالات الجوية بالتشارك مع عدد من الدول للتخفيف على الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.
وكان مجلس النقابة، قد استعرض الأنشطة والبرامج والفعاليات التي أقامها دعمًا للأشقاء في غزة وفلسطين.


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