نتنياهو تعليقا على قرار العدل الدولية : لن تؤثر على سلوكنا

وطنا اليوم:أقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخطورة قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي تجاه بطش الاحتلال وعدوانه على غزة.

وأضاف نتنياهو أن قرارات العدل الدولية لن تؤثر على على سلوك الاحتلال، في وقت يواصل فيه عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم 203 على التوالي.

وتستعد قوات الاحتلال لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة “قريبا جدا”، حسبما أفادت هيئة البث العبرية.

زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أنه لا توجد أدلة على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، على الرغم من الاعتراف بأن حصيلة الضحايا جراء العدوان كانت كبيرة جدًا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا، فضلا عن 77,368 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب حصيلة جيش الاحتلال المعلنة، أصيب 3,306 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 513 منهم بالخطرة، و873 إصابة متوسطة، و1,920 إصابة طفيفة