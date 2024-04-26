روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

وطنا اليوم:أفاد الجيش الروسي بأنه قصف قطاراً منطقة دونيتسك الأوكرانية قال إنه كان يحمل أسلحة غربية إلى كييف، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلاح الجوي وجه ضربات صاروخية لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية بمحطة بالاكليا في خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

ويأتي ذلك عقب سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكك الحديد في أوكرانيا.

وبينت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن “قطارا يحمل اسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه”.

ولم يوضح حول وقوع إصابات نتجت عن الضربة.

وأفاد مسؤول أوكراني أمني بارز وكالة “فرانس برس”، الجمعة، أن روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية بهدف “شل” الإمدادات العسكرية، وبينها المساعدة الغربية.

وقال المسؤول الأوكراني: “إنها إجراءات تقليدية قبل شن هجوم. والهدف شل الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية”.

وأعلن الكرملين، الخميس، أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع “أتاكمز” لن يغير شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال لقاء مع صحفيين إن “الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة، غير أن ذلك لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة”.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في فبراير إلى أوكرانيا صواريخ من نوع “أتاكمز” بناء على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن.

وتتمتع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، تلبية لمطلب ألحت فيه كييف منذ فترة طويلة كي يتسنى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.