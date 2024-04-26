مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:صرحت الأمين العام لحزب العمال الدكتورة رلى الفرا الحروب بأن الحزب سيجدد أعضاء المكتب السياسي ويدفع بوجوه جديدة بمناسبة مرور عام على تأسيس الحزب بحلته الجديدة وبمناسبة قرار الحزب المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت إنها طلبت من أعضاء المكتب السياسي تقديم استقالاتهم للشروع في انتخابات جديدة ستجرى خلال أسبوع، مؤكدة أن الحزب جاهز لخوض الانتخابات النيابية لعام 2024 وله حضور واسع في الشارع الأردني اكتسبه بفعل مواقفه الوطنية وتفاعله مع قضايا وهموم المواطنين ومصالح الأمة، وسوف يرشح قائمة عامة على مستوى الوطن كما سيدفع بترشح عدد من أعضائه ضمن القوائم المحلية في المحافظات.

وقد جاء هذا التصريح أثناء مشاركة الحروب مع عدد من كوادر الحزب القياديين في وقفة احتجاجية اليوم في وسط البلد لدعم صمود الأهل في غزة بتنظيم من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن الذي يعد حزب العمال أحد مؤسسيه والشركاء الفاعلين في نشاطاته.

وقد حيت الحروب الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية وقالت إنها تبث الأمل في الجيل القادم الذي سيحكم مواقع القرار، مطالبة بأن تتوسع لتشمل الجامعات في اوروبا والعالم، ومذكرة بأن كل حركات حقوق الإنسان المؤثرة المطالبة بحقوق المرأة والاقليات العرقية والدينية والمطالبة بوقف الحرب في فيتنام ووقف التمييز العنصري في جنوب افريقيا وكل الحراكات من اجل بيئة نظيفة خالية من الوقود الاحفوري ومناهضة للتغيرات المناخية انطلقت من الجامعات الامريكية وتوسعت بعدها لتصبح حراكات عالمية مؤثرة.

ودعت الحروب طلبة الجامعات الأردنية والعربية الى التعبير عن أنفسهم ومواقفهم دون خوف لأن العالم كله يقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن يهزم أحرار العالم المشروع الصهيوني أو يتحولون الى عبيد له.