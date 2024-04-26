ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

كتب : المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

( أليس عيبا أن يكون نسيب الوزير وزيرا … وشقيق النائب مديرا … ؟؟ )

يا دولة الرئيس ( المعين ) …

أليس عيبا أن تكون أغلب مؤسسات الدولة الأردنية مستأجرة … وآخرها محكمة الجمارك والنيابة العامة الجمركيه بعمارتين لا تصلحان أن يكونو شقق للإسكان وبأجرة ( 80 ) ألف دينارا سنويا وداخل حي سكني … أليس عيبا أن يقوم المجلس الإقتصادي والإجتماعي المشكل بأوامر ملكيه بنشر تقريره المنشور مؤخرا ان الحكومات في آخر 20 سنه حكومات فاشله وتتخبط ولا يوجد بها شخص مؤهل لمنصب رئيسا للوزراء أو وزيرا ….

أوليس عيبا يا دولة الرئيس ( المعين ) أن يموت المواطن من الجوع والفقر والبطاله … وليس عيبا أن ينتظر المواطن 30 عام بأنتظار وظيفه في مؤسسات الدولة … أليس عيبا أن يهاجر معظم أبناء الوطن الشرفاء الأكفاء والمفكرين والمخترعين والمنتمين … أليس عيبا أن يشتري الضمان الإجتماعي قطعه ارض بمبلغ ( 87 ) مليون دينار وقيمتها السوقيه ( 39 ) مليون دينار … أليس عيبا أن يصبح بعض موظفين الدوله مليونيريه بوقت قصير والوطن مديون والعجز في الموازنه بأرقام مخيفة … أليس عيبا أن نكون الدوله الوحيده ألتي يصرف عليها شعبها … أليس عيبا أن تكون دولة بدون مقدرات والبنية التحتيه بها مهتراء … أليس عيبا أن نبيع جميع مقدرات الدوله بأقل من 90٪ من قيمتها الحقيقيه تحت برنامج الخصصه ووصفات صندوق النقد الدولي … أليس عيبا أن يتم فصل الكهرباء عن المساجد والدوائر الحكوميه والمنازل … أليس عيبا أن يستشهد ( 22 ) طفلا وشخصا بأول شتويه …. أليس عيبا أن يموت يوميا مواطنين على الطريق الصحراوي وطريق عمان إربد نتيجة سؤ عمل المقاولين … أليس عيبا أن تعمل مصانع دون علم الدوله مده 15 عام بشكل غير قانوني … أليس عيبا أن يكون راتب مدير هيئه مستقله( 13) ألف دينار وراتب الجندي على حدودنا ( 350 ) دينار … أوليس عيبا أن يستمر تنفيذ الباص السريع لمسافه 10 كم لمده 10 سنوات ولم ينتهي بعد … أليس عيبا أن يعمل على إصلاح طريق سرفيس العبدلي بوسط عاصمتنا الحبيبة عمان منذ أربعة أشهر بمسافة لا تزيد عن كيلوا مترا واحد ولم يتم الإنتهاء منه بعد … أليس عيبا أن لا يكون لدينا برامج للقضاء على البطاله … أليس عيبا أن ينتظر أكثر من ( 370) الف متقدم طلب لديوان الخدمة المدنية ولم يعينوا بعد … أليس عيبا أن نصرف على السجين( 750 ) دينار شهريا بدل من أن نسدد عنه مبلغ ( 250 ) دينارا … أوليس عيبا أن نقوم بقص الشجر بفصل الشتاء أمام الجامعه الاردنيه عمر الشجره يتجاوز 50 عاما بدل من أن نقوم بنقلها بطريقه علميه لمكان أخر … وليس عيبا أن يكون لدينا أكثر من ( 180) الف طلب للتنفيذ القضائي … أليس عيبا أن يكون لدينا نساء مسجونات على قضايا ماليه لا تتجاوز مبالغهم ( 500) دينار كالغارمات ويرسل أشقائنا من دول الخليج زكاة أموالهم لحل مشاكلهم للعودة إلى بيوتهم … أوليس عيبا عندما نقوم بطلب ( 250 ) دينار لتوصيل جثه طالبه لمنزل ذويها استشهدت بالسيول … أوليس عيبا أن تتوقف سيارة الإسعاف التابعة للدفاع المدني لنقل جثمان الشهداء نتيجة السيول بسبب انتهاء ألوقود بها … أليس عيبا أن نقوم بنقل مطربه بطائره خاصه للبتراء ونقل شهداء الوطن بالمواصلات … أليس عيبا أن يتم سجن الصحفيين والإعلاميين فرسان الكلمة الذين ينطقون بالحق … أليس عيبا عندما يغلق لدينا سنويا مئات المصانع والشركات ويغادر المستثمرون الوطن نتيجة القوانين والأنظمة والتشريعات الجائرة … أوليس عيبا أن نمتنع عن تحصيل الضرائب من المتنفذين والفاسدين وتقدر بحدود ( 2/4 ) مليار دينار … أوليس عيبا تدمير الزراعه والصناعه والتجاره …. أوليس عيبا أن يكون سعر النفط بالأردن اغلا من أوروبا وامريكا وشرق آسيا … أوليس عيبا رفع الكهرباء 4 مرات بالسنه الواحده … أوليس عيبا تخفيض الضرائب على الزواحف والسلاحف والضفادع ولا تخفظ على الأدوية والمستلزمات الطبيه … أوليس عيبا أن يكون لدينا وزراء اكثر من امريكا والصين واليابان والهند وروسيا وبريطانيا … أليس عيبا أن يستلم إبن رئيس الوزراء رئيسا للوزراء والنسيب وزيرا وشقيق النائب مديرا … أليس عيبا أن يستلم وزيرا ( 4 ) وزارات خلال أقل من عام … أليس عيبا أن يتم الغاء وزاره وما يزال المبنى قائم ومغلق وعليه العلم وأسم الوزاره … أوليس عيبا أن ننشأ هيئات مستقله لكل إبن متنفذ بالوطن … أليس عيبا أن يتم الإسقاط على المناصب بالبروشتات … أليس عيبا أن ندفع دينار شهري لتلفزيون لا يشاهده أحد … أليس عيبا أن يتم التخلي عن مرضى السرطان والعلاج بمركز تم إنشاءه من أموال الشعب … أليس عيبا أن لا يتم إنشاء مراكز صحية في القرى النائية والبعيدة عن المدن … أليس عيبا أن يجلس ( 50) طالبا بالصف الواحد بالمدارس الحكوميه … أوليس عيبا ان تكون الواسطه جزء من تراثنا … أليس عيبا أن يتم مصادره روبوت لطلاب صمموه وصنعوه وشاركوا بمسابقه دولية بدولة الكويت الشقيقه ويحصلوا على المرتبة الأولى وعند العوده يصادر ويحجز بالمطار ويقتلون الفرحة في قلوب هؤلاء الطلاب … أليس عيبا أن يهاجر مخترع لتركيا لديه ( 52 ) اختراعا … أليس عيبا فرض ضرائب وجمارك على المستلزمات الطبيه والأدوات لذوي الإحتياجات الخاصة … أليس عيبا أن لا نجد مقاعد دراسيه لذوي الإحتياجات الخاصه بمدارسنا الحكوميه … أليس عيبا أن يتقاعد موظف لبلوغه سن التقاعد ( 60 ) عام ويتم تعينه بنفس اليوم بوظيفه اخرى … أليس عيبا أن يبقى نظام استلام المناصب بالدولة الأردنية في الأدراج المقفلة ويعينوا المحاسيب بالمزاجية …أليس عيبا أن مواطن اخر ينتظر التوظيف منذ 20 عام لأن ليس له ظهر أو سند أو واسطه … أليس عيبا أن يتم توظيف شخص برتبه وزير وهو ما زال خارج الوطن وعلى رأس عمله بدوله اخرى …