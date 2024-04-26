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الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

منذ 3 ساعات
الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا؛ وذلك يوم غد السبت.
وقالت الإدارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه “يطرأ انخفاضًا على درجات الحرارة يوم غد السبت، طقس غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع بإذن الله في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا مع احتمال ان تكون لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية غزيرة احياناً، والرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية”.
وأضافت: في ليل السبت، يصبح طقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وعن ليل الجمعة، أشارت إلى أنه “الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق خاصة في المرتفعات الجبلية بينما يكون دافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا”.


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