بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

منذ 3 ساعات
اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وطنا اليوم:اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية اتهام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الرئيس بوتين بالوقوف وراء المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بلادها، “إهانة للأمريكيين والديمقراطية”.
وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “لا يمكن اعتبار هذا التصريح سوى أنه إهانة للأمريكيين والديمقراطية”.
وتحولت عدد من الجامعات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة إلى ساحات للاحتجاج على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمساعدات الأمريكية لتل أبيب، ولاسيما بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات لإسرائيل.
وكانت بيلوسي قد اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بالوقوف وراء هذه المظاهرات.
يشار إلى أنه في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.
وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة تكساس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

13:46

الاحتلال يحقق في استهداف حزب الله شاحنتين على الحدود مع لبنان

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024