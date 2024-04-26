مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:انطلقت مسيرة كبيرة في وسط العاصمة عمان، تنديدا بتواصل العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات المتواصلة.

ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع الفلسطيين، وداعمة للأهل في غزة، في ظل الكارثة الإنسانية جراء العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر.

وطالب المشاركون بوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، وزيادة المساعدات، وخروج قوات الاحتلال من كافة مناطق القطاع

كما نظمت الفعاليات الشعبية بالعقبة مسيرة شعبية عقب صلاة الجمعة انطلقت من أمام مسجد أبو حويلة بمنطقة العاشرة وجالت شوارع المدينة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة

وحيا المشاركون بالمسيرة صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر واصفين مايجري بالجرائم البشعة ضد الإنسانية

وطالب المشاركون بالمسيرة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني و مقاطعة الدول الداعمة للكيان الصهيوني

ودعا المشاركون بالمسيرة إلى تقديم قادة الكيان الصهيوني للمحاكم الدولية وحماية المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين

وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت مطالبين المقاومة بالرد في العمق الصهيوني

وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المجاهدين والأهل في فلسطين.