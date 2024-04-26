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إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

منذ 4 ساعات
إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وطنا اليوم:توفي 7 أشخاص، وأصيب 32 آخرون، أمس الخميس، نتيجة 521 حادثا مروريا بحسب إحصائية لإدارة السير.
وبينت الإدارة، أن استمرار نزف الدم على الطرقات، نتيجة لمخالفات خطرة استهتر مرتكبوها، فتسببوا بحوادث قاتلة، أحدهم كان غير مرخص للقيادة قانوناً، وبعضهم كان من مكرري المخالفات الخطيرة، كقطع الإشارة الضوئية، وتجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأكدت الإدارة أنها تعمل، على مدار الساعة، لتوفير السلامة لكل مستخدمي الطريق، ومنع المخالفات والتصدي لها.


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