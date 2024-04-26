الاحتلال يحقق في استهداف حزب الله شاحنتين على الحدود مع لبنان

وطنا اليوم:أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن جيش الاحتلال يحقق في كيفية استهداف حزب الله شاحنتين على الحدود مع لبنان الليلة الماضية على الرغم من حركة الشاحنات دون إنارة خشية انكشافها.

ويحقق في كيفية استهداف المقاومة اللبنانية شاحنة كانت تسير من دون أضواء كي لا تكشفها مراقبة حزب الله.

وانتشل جيش الاحتلال جثة سائق الشاحنة المستهدفة في مزارع شبعا، وتم بعملية معقدة من قبل “الجيش” بسبب نيران حزب الله التي استمرت لساعات .

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش فتح تحقيقًا حول الحادثة، حيث كان من المفترض أن القوة الهندسية تعمل في الظلام حتى لا تكون عُرضة لصواريخ حزب الله.

أعلن حزب الله اللبناني، عن كمين مركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية، استهدف فيها قوات من جيش الاحتلال مساء الخميس، قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.

وذكر بيان لحزب الله، ، أنه “عند وصول القافلة إلى نقطة المكمن تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية ممّا أدّى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر”.

كما أعلن حزب الله أنّه بعد رصدٍ دقيقٍ ‏ومتابعة لتحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوّة منها إلى أول موقع ‏المالكية تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‏بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر”.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل سائق شاحنة عسكرية تابعة له منتصف الليلة الماضية في قصف استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف بنى تحتية لحزب الله في شبعا بجنوب لبنان بينها مستودع للأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ