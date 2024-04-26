الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن

وطنا اليوم:أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، احباط عملية تهريب مخدّرات إلى الأردن من خلال جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، ” تم العثور على شخص مختبئًا في أبواب مركبة وصلت إلى معبر وادي عربة في إيلات عندما كان ينوي عبور الحدود إلى الأردن”.

وأضافت: كان في السيارة 5 أفراد من عائلة واحدة، أرادوا عبور الحدود بحجة الذهاب في إجازة عائلية.

وتابع البيان: “وتم إيقاف السيارة التي أثارت شكوك مفتشي الجمارك لإجراء تفتيش روتيني، كشف خلالها المفتشون عن عشرات الطرود التي عثر فيها على ما يزيد عن 20 كيلوغراماً من مخدرات الماريجوانا والحشيش الخطرة”.