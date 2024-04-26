القيسي يتعهد بتسهيل تدفق السياح الروس للأردن

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، الخميس، إن القطاع السياحي مرن وسريع التعافي، وما حدث خلال أزمة كورونا يثبت ذلك.

وأضاف القيسي عن واقع القطاع السياحي أن أزمة كورونا تختلف عن الأزمة الجارية في غزة، حيث أغلقت الأجواء في كورونا بينما في غزة لم تغلق سوى لساعات محدودة.

وتحدث القيسي عن بحث القطاع عن أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أن الزائر الأجنبي هو سفير لدولته ويهمنا زيادة أعدادهم.

ولدى سؤاله عن السوق الروسي قال إن الوزارة ستفتح السوق الروسي إلى الأردن وسيجري تذليل العقبات المتعلقة بتأمين الطيران، وهناك مفاوضات تجري بهذا الخصوص مع الملكية الأردنية.

“لا معيقات سياسية بهذا الخصوص” وفق القيسي.

“2023 كانت السنة السياحية الوطنية بامتياز ولم يسبقها أي سنة رغم الأزمة التي حدثت بالربع الأخير من العام الماضي” وفق القيسي.

وبشأن جنسيات السياحة الأكثر زيارة للأردن قال إن السياح العرب هم الأكثر زيارة للأردن.

ولفت إلى أن أعداد الزوار الذين دخلوا الأردن خلال الربع الأول من 2024 انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بـ2023، لكنه ما زال أعلى من أرقام 2019.

وبيّن أن مؤشرات السياحة في الربع الأول من 2024 لا تزال واعدة.

وحول المطالب بإلغاء مبالغ عن شركات عاملة في القطاع السياحي بسبب الظروف التي يمرّ بها القطاع قال إن هذه أموال عامة لا يمكن أخذ قرار بها.

وبخصوص سفر الأردنيين للسياحة الخارجية قال إنه لا يمكن القول للراغبين بالسفر ألا يسافروا، مشيرا إلى أن السياحة القادمة للأردن أعلى من المغادرة.

وحول الطيران منخفض التكاليف قال إن دعمه أسهم بجلب قرابة 435 ألف سائح للأردن العام الماضي.

ولدى سؤاله عن واقع قطاع الفنادق في الأردن، لفت القيسي إلى أن فنادق مدينة البترا تعاني بخصوص نسب الإشغال بسبب تراجع نسب السياحة إليها من جراء توقف وفود سياحية عن القدوم إليها.

وعبّر القيسي عن رضاه من أداء برنامج “أردننا جنة”، مشيرا لرفض فنادق الاشتراك مع البرنامج، مؤكدا ضرورة استمراره، مشيرا إلى أنه شارك به بالربع الأول من العام الحالي نحو 55 ألف شخص.