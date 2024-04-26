سموتريتش يجدد دعوته لتدمير غزة بالكامل واغتيال قادة حماس

وطنا اليوم:علق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على المقترح المصري بشأن وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وقال سموتريتش في تغريدة له على منصة “إكس”، إن المقترح المصري بمثابة “استسلام كامل لإسرائيل”.

وذكر سموتريتش، أن “هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس”.

ودعا سموتريتش، إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، كما حث جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (الموساد) إلى اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر منصة إكس، عقب كشف إعلام عبري تفاصيل مبادرة إسرائيلية طرحها فريق التفاوض، الذي يضم الموساد وجهاز الأمن العام الشاباك والجيش، على مجلس الحرب مساء الخميس، بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وقال سموتريتش “آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه، تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس الانخراط في مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول، وتضر بأمن إسرائيل”.

وأعرب الوزير الإسرائيلي -رئيس حزب الصهيونية الدينية– عن رفضه لأي تفاوض مع حركة حماس حول صفقة لتبادل الأسرى، وقال “يجب أن نتحدث مع حماس، من الآن فصاعدا فقط بالقذائف والقنابل”.

ودعا إلى اجتياح رفح جنوب قطاع غزة بأقصى سرعة وبأقوى ما يمكن، والاستمرار في جميع أنحاء القطاع حتى تدميره بالكامل، معتبرا أن ذلك “أمر ضروري لأمن إسرائيل، كما أنه الفرصة الوحيدة لإعادة المختطفين، يكفي تضييع الوقت والتخبط”.

وفي سياق آخر، قال سموتريتش في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيوقف فورا تحويل أموال السلطة الفلسطينية إذا صدرت أوامر اعتقال ضد إسرائيليين من محكمة العدل الدولية، أو إذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إنه يجب قطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية على الفور وإسقاطها، بسبب عملها على إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين ومقاتلي الجيش في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.