زراعة إربد تنهي عملية الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

وطنا اليوم:أنهت مديرية زراعة محافظة إربد عملية الترقيم الإلكتروني وحيازات الثروة الحيوانية لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في محافظة إربد.

وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن عملية الترقيم تأتي في مصلحة مالكي الحيازات الحيوانية، من حيث حصولهم على كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية اللازمة، والقضاء على الحيازات الوهمية، مشيرًا إلى أن عدد الأبقار لدى المزارعين في المحافظة، بلغ 22 ألف بقرة، و240 ألف رأس من الماعز والأغنام.

ودعا أبو عرابي، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة للتقليل من الآثار السلبية لموجة الحر الحالية والأجواء الخماسينية التي تؤثر على المملكة، مؤكدا أهمية العمل على ري المزروعات في ساعات المساء أو في الصباح الباكر، ولاسيما الأشجار المثمرة مع عدم استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية إلا عند الضرورة.