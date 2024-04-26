بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

زراعة إربد تنهي عملية الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

26 أبريل 2024
زراعة إربد تنهي عملية الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

وطنا اليوم:أنهت مديرية زراعة محافظة إربد عملية الترقيم الإلكتروني وحيازات الثروة الحيوانية لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في محافظة إربد.
وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن عملية الترقيم تأتي في مصلحة مالكي الحيازات الحيوانية، من حيث حصولهم على كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية اللازمة، والقضاء على الحيازات الوهمية، مشيرًا إلى أن عدد الأبقار لدى المزارعين في المحافظة، بلغ 22 ألف بقرة، و240 ألف رأس من الماعز والأغنام.
ودعا أبو عرابي، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة للتقليل من الآثار السلبية لموجة الحر الحالية والأجواء الخماسينية التي تؤثر على المملكة، مؤكدا أهمية العمل على ري المزروعات في ساعات المساء أو في الصباح الباكر، ولاسيما الأشجار المثمرة مع عدم استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية إلا عند الضرورة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:56

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024