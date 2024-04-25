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تحالف الميثاق وكتلة الاتحاد والتغيير يحصد غالبية مقاعد اتحاد الطلبة في مؤتة

25 أبريل 2024
تحالف الميثاق وكتلة الاتحاد والتغيير يحصد غالبية مقاعد اتحاد الطلبة في مؤتة

وطنا اليوم_الكرك 25 نيسان 2024 ///

 

حصد حزب الميثاق الوطني وحلف الاتحاد والتغيير اغلبية المقاعد في انتخابات الاتحاد الطلابي التي اجريت مساء اليوم في جامعة مؤتة.

 

ويأتي هذا الحدث الديمقرطي في جامعة السيف والقلم تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي افردت مساحات للشباب الأردني في ممارسة العمل الحزبي داخل اروقة الجامعات.

 

وتعتبر هذه الانتخابات أول ممارسة ديمقراطية على مستوى الأحزاب الأردنية في الجامعات بعد إقرار مخرجات المنظومة السياسية علما بأن هذه الممارسة الديمقراطية ستجرى في كافة الجامعات.

 

وكان الميثاق قد عكف على تنظيم قواعده واسس عمله الانتخابية في جامعة مؤتة بكل احترافية وبخطاب طلابي سياسي متقدم مكنه وتحالفه مع كتلة الاتحاد والتغيير من الفوز بغالبية المقاعد لاتحاد طلبة جامعة مؤتة. ويعكف الميثاق على تقديم عمل حزبي انتخابي نوعي في باقي الجامعات.


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