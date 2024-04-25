البيئة تبحث مجالات التعاون مع بعثة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

وطنا اليوم– بحث أمين عام وزارة البيئة الدكتور جهاد السواعير، اليوم الخميس، مع بعثة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GlZ)، الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية (GlZ) إلى جانب بحث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإستعانة بخبرات الوكالة التونسية للتعاون الفني لإجراء عملية تقييم للنظام المؤسسي.

وأكد السواعير، أن الأردن ماض نحو مزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كل الجهات ذات الطابع التنموي الشمولي، وخاصة ذات البعد البيئي، مشيرًا إلى الإستمرار بإلتزام الأردن بجميع الإلتزامات والإتفاقيات الدولية الموقع عليها والمنظومة البيئية العالمية.

وقدم السواعير شرحًا تفصيليًا عن الإنجازات والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها وزارة البيئة، بدعم حكومي مستدام يأخذ بعين الإعتبار بلورة وإستدامة الرؤى الملكية السامية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية بأشكالها كافة، والسبل الكفيلة لضمان المحافظة على صحة الإنسان والبيئة معًا.

وفي نهاية اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة معرفة نقاط القوة والإمكانيات المتاحة، والفجوات التي يجب العمل عليها، لتطوير النظام المؤسساتي البيئي.