باسم يوسف يهاجم إيلون ماسك لتأييده نتنياهو ضد انتفاضات جامعات أمريكا

وطنا اليوم:هاجم الإعلامي المصري باسم يوسف موقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشأن الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت في عدة جامعات أمريكية تنديداً بالحرب على غزة، ومطالبة بقطع العلاقات والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

حيث انتقد يوسف في تغريدة على منصة “إكس”، الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، إعادة نشر إيلون ماسك تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن “ما معاداة السامية في الجامعات بأمريكا تذكّرنا بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات.. ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوفي الأيدي”.

وردّ يوسف على ذلك مخاطباً ماسك: “أعلم أنك مشغول بإعادة نشر تغريدات بيبي (نتنياهو) وهو يعطي الأوامر للمسؤولين الأمريكيين بالدخول واعتقال الطلاب الأمريكيين”.

أضاف: “أعلم أنك فقدت شجاعتك منذ فترة عندما ركعت وزرت إسرائيل دون أن تعترف حتى بما يحدث على بعد مئات الأمتار في غزة”.

وأردف: “لكن هنا مهمة سهلة بالنسبة لك. بدلاً من إعادة نشر أكاذيب القاتل الجماعي، لماذا لا تذهب إلى الجامعات بنفسك وترى الطلاب اليهود يقفون متضامنين ضد قتل البشر”.

وتابع متهكماً: “أو أرسل روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي أو شيئاً من هذا القبيل. ربما سيكون لديه إنسانية أكثر منك”، معيداً نشر تغريدة حساب يهودي ينتقد تعاطي الإعلام الإسرائيلي مع الاحتجاجات الطلابية، مؤكداً وجود يهود وعرب وغيرهم ضمن المظاهرات.

“كيان قاتل وعنصري كاذب”

وفي منشور آخر على المنصة ذاتها، شارك يوسف مقطع فيديو من جامعة هارفارد، تظهر هرولة عدد من الطلاب المحتجين تضامناً مع غزة، وسط إطلاق النار من قبل الشرطة.

وعلق على الفيديو ساخراً: “أنا متأكد من أن هذا الجيل سيكبر ليصبح مغرماً جداً بإسرائيل.. يمكنكم إلقاء القبض على الطلاب، وحظر تيك توك، كما يمكنكم شراء أغنى رجل في العالم (نعم أنت إيلون ماسك)، ولكن هذه التمثيلية قد انتهت”.

أضاف كذلك أن إسرائيل “ظهرت على حقيقتها، وهي كيان قاتل وعنصري كاذب”.

يشار إلى أنه في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة تكساس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.