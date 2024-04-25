بيت التصدير تنظم ورشة تدريبية حول أهمية التغليف في ترويج الصادرات

وطنا اليوم:نظمت شركة بيت التصدير وبالتعاون مع المركز الوطني للتعبئة والتغليف Jopack، ورشة تدريبية حول أهمية التعبئة والتغليف في ترويج الصادرات، بدعم من برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، وبحضور ممثلين لحوالي (30) شركة صناعية.

الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير المهندس عمر القريوتي أوضح أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تعزيز قدرات الشركات الصناعية على التصدير، من خلال تحسين التعبئة والتغليف لمنتجاتها، حيث هدفت الورشة إلى تدريب المصدرين الأردنيين على أفضل الممارسات المتعلقة بالتعبئة والتغليف من أجل زيادة ترويج الصادرات الأردنية لما للتغليف من أهمية بالغة في الترويج للمنتج. ولذلك فقد تناولت الورشة عدة محاور رئيسية تتعلق بأهمية التعبئة والتغليف لمختلف الصناعات، وأثر هذه العملية في الترويج والتسويق للمنتجات. كما تناولت الورشة التدريبية مواضيع أخرى ذات علاقة، مثل عوامل تصميم العبوات الملائمة للتصدير، واستراتيجيات التصميم لتحقيق النجاح في الأسواق الدولية.

مدير المركز الوطني للتعبئة والتغليف يوسف أبو عطية، قدّم خلال الورشة لمحة حول تأثير التعبئة والتغليف على سلامة المنتج، وكذلك مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، إضافة الى الاتجاهات الحديثة في تغليف المنتجات، حيث قام بالإجابة على استفسارات المشاركين حول انواع المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومميزات كل نوع.