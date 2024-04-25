الحوثيون يعلنون توسيع عملياتهم العسكرية في المحيط الهندي

وطنا اليوم:أكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، استمرار العمليات العسكرية جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها ستستمر ما دام الحصار والعدوان على قطاع غزة قائمين.

وأضاف الحوثي أن عملياتهم البحرية العسكرية مستمرة وأنهم يسعون إلى توسيع نطاقها لتشمل المحيط الهندي، مشيرًا إلى تزايد القلق بين البوارج الغربية في المنطقة، حيث يفضل الاستقرار في مناطق مختلفة من البحر الأحمر.

وأكد الحوثي أن هناك تراجعًا ملحوظًا في عدد السفن الأمريكية التي تمر عبر البحر الأحمر، بنسبة تصل إلى 80٪، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين الأمريكي على السفن المارة في تلك المنطقة إلى ما يقارب 50 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أوضح الحوثي أن ميناء أم الرشراش أو إيلات تعطل بشكل كامل، ما أدى إلى انخفاض حاد في حركة الصادرات والواردات للعدو نتيجة لهجمات المسيرات التي نفذتها قواتهم.