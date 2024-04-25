بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحوثيون يعلنون توسيع عملياتهم العسكرية في المحيط الهندي

25 أبريل 2024
الحوثيون يعلنون توسيع عملياتهم العسكرية في المحيط الهندي

وطنا اليوم:أكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، استمرار العمليات العسكرية جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها ستستمر ما دام الحصار والعدوان على قطاع غزة قائمين.
وأضاف الحوثي أن عملياتهم البحرية العسكرية مستمرة وأنهم يسعون إلى توسيع نطاقها لتشمل المحيط الهندي، مشيرًا إلى تزايد القلق بين البوارج الغربية في المنطقة، حيث يفضل الاستقرار في مناطق مختلفة من البحر الأحمر.
وأكد الحوثي أن هناك تراجعًا ملحوظًا في عدد السفن الأمريكية التي تمر عبر البحر الأحمر، بنسبة تصل إلى 80٪، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين الأمريكي على السفن المارة في تلك المنطقة إلى ما يقارب 50 مليون دولار.
وفي سياق متصل، أوضح الحوثي أن ميناء أم الرشراش أو إيلات تعطل بشكل كامل، ما أدى إلى انخفاض حاد في حركة الصادرات والواردات للعدو نتيجة لهجمات المسيرات التي نفذتها قواتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:56

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024