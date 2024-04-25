بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية

25 أبريل 2024
الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية

وطنا اليوم – قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن التوجيه الملكي للهيئة المستقلة للانتخاب، بخصوص إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تؤكد حرص جلالة الملك على استمرار مسيرة الأردن الديمقراطية، وتعكس إيمان جلالة الملك بأهمية تعزيز الحياة السياسية ودورها المحوري في بناء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح على ضوء مخرجات اللجنة الملكية التي أصبحت ضمن منظومة التشريعات الوطنية.

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن اتحاد العمال والنقابات المنضوية تحت مظلته، ينظرون بثقة وتفاؤل إلى المرحلة القادمة التي تتطلب إنجاح التجربة الحزبية، والتعامل بمسؤولية وطنية مع المرحلة، وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية من قبل جميع مكونات المجتمع الأردني، بما في ذلك عمال الوطن في سائر القطاعات الاقتصادية.

وتابع الفناطسة، “العمال يمثلون الشريحة الأوسع في المجتمع، وعليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا على قدر المرحلة ويشاركوا بكل عزيمة في الانتخابات القادمة، ويساهموا في الحياة السياسية من بوابة العمل الحزبي، الأمر الذي يؤمن به الاتحاد ويسعى لتعزيزه، ويأتي ضمن أولويات المرحلة القادمة من مسيرة عمله”.

وأكد الفناطسة، أن النهج الملكي في التحديث يعبر عن نظرة ثاقبة ورؤية شمولية من خلال المسارات الثلاث للتحديث، السياسي، الإداري، والاقتصادي.

ولفت الفناطسة، إلى أن الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية يتزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ويأتي ونحن نعبر إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، الأمر الذي يضعنا أمام محطة وطنية مهمة تقوم على الحزبية والبرامجية، وتستحق العمل الجاد من قبل الأحزاب، والمشاركة السياسية الفاعلة سيما من قبل المرأة والشباب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:56

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024