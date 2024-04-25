التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، الخميس، أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بدأت بصرف مساعدات لقرابة 18 ألف مستفيد مسجل على قاعدة بيانات الوزارة ككفالات لأيتام وأسر فقيرة.

وأوضحت أن المساعدات سيتم صرفها على دفعات عدة.

وقالت حمد، وفق بيان صادر عن الوزارة، “أنه وبالرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلا أنها حريصة على توفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، بالشراكة مع كافة الشركاء”.

وأضافت في هذا الصدد، “تقوم الوزارة بتذليل العقبات من أجل الدفع إلكترونياً وتسهيل إيصال المساعدات إلى مستحقيها نظراً لما يمر به قطاع غزة من أزمة مالية خانقة متمثلة في عدم وجود نقاط صرف في غزة وشمال غزة، وعدم توفر السيولة النقدية في رفح”.

وعبرت حمد عن شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة الأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.