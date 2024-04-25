بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله الخميس، إن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى ستصدر بيانا مشتركا يدعو حركة حماس للإفراج عن المحتجزين باعتباره سبيلا يفضي لإنهاء الأزمة في غزة.

وقال المسؤول الكبير، إن الاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف “فوري وطويل الأمد” لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أن مشروع الاتفاق المطروح على الطاولة، يسمح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة من دون قيود.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الرد على العرض الأحدث من داخل غزة لم يكن بناء على الإطلاق، في حين أن هناك مؤشرات تقول إن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق و”لكننا لسنا واثقين تماما”.