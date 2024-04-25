بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن ما ستشهده المملكة ابتداءاً من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، من حالة عدم استقرار هي اعتيادية وليست غريبة، وأن هذا الحالة واردة مناخية في الأردن.

وقال آل خطاب في تصريح إنه من المتوقع نزول أمطار على مناطق مختلفة من المملكة يصحبها الرعد، مضيفاً أن هذا المعلومات قابلة للتحديث، وأن دائرة الأرصاد الجوية ستضع المواطنين بأخر المستجدات.

ونوه إلى أن الموسم المطري في الأردن يستمر لمنتصف شهر 5 ومن الممكن استقبال امطار ومنخفضات خماسينية.

وختم أن لا شيء يدعو للقلق والخوف، وأن من الممكن أن يتغير الوضع في بداية الأسبوع

وكان كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب قد اكد ان هناك مؤشرات على حدوث تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية لصالح منطقة بلاد الشام وعُموم دول الخليج العربي.

ويُتوقع أن تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتميز بتأثيرها الواسع وطولها زمنياً، في الفترة الممتدة من 26 أبريل / نيسان وحتى 5 مايو / أيار المُقبل.

ويُتوقع أن تترافق الحالة الماطرة الإقليمية بعدد من الظواهر الجوية الهامة والبارزة والتي تتلخص بما يلي؛ سحب ركامية رعدية تتشكل في العديد من المناطق، وتساقط الأمطار على شكل زخات غزيرة تسبب بجريان السيول والأودية أحياناً، وتساقط زخات البَرد الكثيفة أحياناً والمُتراكمة، وشدة العواصف الرعدية والصواعق، ونشوء تيارات من الرياح الهابطة وتشكل موجات الغبار الكثيفة أحياناً.