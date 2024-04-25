الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف محمود الشمالي، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد الغذائية.

وبحسب القرار، فإنه يشمل سلع الحليب المجفف، والبقوليات الجافة، والاعلاف، والقمح ومنتجاته، والطحين، والذرة الصفراء العلفية، ومركزات الاعلاف، والسمنة بأنواعها كافة، والزيوت النباتية التالية (زيت الذرة، وزيت النخيل، وزيت الصويا).

وأشار القرار إلى استثناء كل من مادتي الكسر والأرز.