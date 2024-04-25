بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

منذ ساعتين
الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف محمود الشمالي، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد الغذائية.
وبحسب القرار، فإنه يشمل سلع الحليب المجفف، والبقوليات الجافة، والاعلاف، والقمح ومنتجاته، والطحين، والذرة الصفراء العلفية، ومركزات الاعلاف، والسمنة بأنواعها كافة، والزيوت النباتية التالية (زيت الذرة، وزيت النخيل، وزيت الصويا).
وأشار القرار إلى استثناء كل من مادتي الكسر والأرز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

15:09

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

15:07

طوفانان يقضمان الارواح والحقوق ويثبتان الاستبداد

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024