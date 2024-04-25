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بيان صادر عن حزب إرادة

منذ 3 ساعات
بيان صادر عن حزب إرادة

وطنا اليوم:يسرنا في هذه المناسبة الوطنيّة بإعلان موعد الانتخابات النيابية المقبلة أن نتوجه إلى جموع الشعب الأردني العظيم وإلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدلله الثاني إبن الحسين بكل مشاعر الفخر وعمق الإيمان بهذا الوطن وقيادته وشعبه، وأن الديمقراطية خيار أردني رسمي وشعبي.

ونؤكد في إرادة على أهمية هذه المرحلة التاريخية من مسيرة الديمقراطية الأردنية لما تشهده من تحول عميق في المشهد السياسي، وتحديث للنهج السياسي، ونؤكد في حزب إرادة على أهمية مفهوم البرامجية ليكون عنوان المرحلة القادمة ، حيث تتحول التحديات إلى فرص وتترجم الشعارات إلى خطط عمل.

وينظر حزب إرادة إلى إعلان موعد الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، على أنه دليل عميق لرسوخ هذا الوطن و منعة مؤسساته، حيث لا تراجع عن الديمقراطية بل إننا في هذا الوطن نرى الحل بالديمقراطية.

نتمسك في إرادة بمبادئنا الوطنية الثابتة، وتمثيلنا للطبقات الوسطى والفقيرة وأننا في برنامجنا السياسي نولي مصالحها الأولوية القصوى ونتمسك بالعمل البرامجي العملي خدمة لمصالح شعبنا الأردني ولا نرفع الشعارات البراقة غير الواقعية.

وليبقى الأردن أولًا.

حزب إرادة ، عمّان ، الخميس ٢٥ – ٤ – ٢٠٢٤


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