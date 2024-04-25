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النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين

منذ 4 ساعات
النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:كشف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن بلاده قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين هذا الربيع.
وفي لقاء مع قناة تلفزيونية محلية ردّ وزير الخارجية على سؤال حول متى ستعترف النرويج بدولة فلسطين موضحا أن النرويج تعمل على هذه القضية بالتعاون “مع دول أخرى”.
وأضاف: “إذا أراد الناس التوصل إلى مبدأ حل الدولتين لشعبين، فمن الواضح أن هذا يتطلب وجود دولتين. إحداهما تسمى فلسطين والأخرى هي إسرائيل”.
وأردف الوزير: “من المستحيل تحقيق هذا المبدأ من دون إجراء مفاوضات مشتركة بينهما”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني أن أوسلو مستعدة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في نفس الوقت مع مدريد.
وفي وقت سابق أيضا، ذكرت الخارجية النرويجية في بيان صحفي أن الوزير بارت إيدي دعا الدول التي علقت مساهماتها لوكالة “أونروا” إلى استئناف التمويل وسط تقرير عن تجميد مساهماتها وأصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحقق في أنشطة الوكالة.
وشدد أيضا على أن النرويج ملتزمة تجاه الأونروا وأن وجود هذه الوكالة أمر بالغ الأهمية لجهود المنظمات الإنسانية الأخرى في غزة.


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