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رغم الأجواء الصيفية.. الأردن على موعد مع شتاء لأكثر من 10 أيام

منذ 4 ساعات
رغم الأجواء الصيفية.. الأردن على موعد مع شتاء لأكثر من 10 أيام

وطنا اليوم:يُراقب كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، تتابُع المؤشرات على حدوث تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية لصالح منطقة بلاد الشام وعُموم دول الخليج العربي.
ويُتوقع أن تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتميز بتأثيرها الواسع وطولها زمنياً، في الفترة الممتدة من 26 أبريل / نيسان وحتى 5 مايو / أيار المُقبل.
ويُتوقع أن تترافق الحالة الماطرة الإقليمية بعدد من الظواهر الجوية الهامة والبارزة والتي تتلخص بما يلي؛ سحب ركامية رعدية تتشكل في العديد من المناطق، وتساقط الأمطار على شكل زخات غزيرة تسبب بجريان السيول والأودية أحياناً، وتساقط زخات البَرد الكثيفة أحياناً والمُتراكمة، وشدة العواصف الرعدية والصواعق، ونشوء تيارات من الرياح الهابطة وتشكل موجات الغبار الكثيفة أحياناً.
وينوه إلا أنه لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة نظراً لبعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الان.
وتوقع مُختصون أن تشمل هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة الأردن و11 دولة عربية من دول المنطقة بشدة متفاوتة، وهي:

-الأردن

-السعودية

-فلسطين

-سوريا

-لبنان

-العراق

-الكويت

-قطر

-البحرين

-الإمارات

-سلطنة عُمان

-اليمن


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