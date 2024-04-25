استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

وطنا اليوم:استشهد طفل فلسطيني من مدينة جنين، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها اليوم الخميس مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بان استشهاد الطفل خالد رائد عروق (16 عاما)، جاء عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله .

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي ام الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.