ضبط لص بكمين نصبه مصلون في مسجد بعمان

وطنا اليوم:تمكن عدد من المصلين في أحد مساجد منطقة خلدا بعمان من نصب كمين محكم للص حاول سرقة محتويات الملابس المعلقة في المتوضأ، للمرة الثانية.

وقررت محكمة صلح جزاء عمان حبس المتهم لمدة ستة أشهر، مخفضة من سنة، بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وإعادة المتهم للمسروقات.

وعلى الرغم من تمكن المصلين من الإمساك باللص وإبلاغ الشرطة، تمكن اللص من مباغتتهم والفرار. لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه لاحقًا، وتحويله إلى المدعي العام الذي أسند له تهمة السرقة.

وفقًا لقرار محكمة صلح جزاء شمال عمان، دخل أحد المصلين المسجد في منطقة خلدا لأداء صلاة المغرب، وعند دخوله إلى المتوضأ وتعليق “جاكيته” الذي كان بداخله مبلغ 300 دينار، حضر اللص ووضع “لفحة” فوق الجاكيت وسرق المبلغ وغادر. وفوجئ المصلي بعد ارتداء الجاكيت أن المبلغ قد سُرق.

وقرر المصلي الذي تعرض للسرقة داخل المسجد نصب كمين للص والإيقاع به بعد تعرضه لسرقة سابقة، فاستعان بصديق ووضع جاكيته على علاقة في المتوضأ، على أمل أن يأتي اللص مرة أخرى.

وبالفعل، حضر اللص ورأى الجاكيت، معتقدًا أنه سيحصل على غنيمة جديدة. وعندما اقترب من الجاكيت وبدأ في تفتيشه عثر على ساعة يد، ثم انقض عليه المصلون وأمسكوا به. واعترف اللص بسرقة الجاكيت ووعد بإعادة المسروقات السابقة.

وأثناء انتظار الشرطة، تمكن اللص من مباغتتهم والفرار من المسجد.

وبحسب قرار الحكم، تمكن اللص من التوسط مع شخص آخر وأعاد مبلغ 300 دينار التي سرقها في اليوم الأول للشخص المشتكي