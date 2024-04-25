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توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ “أمديست”

25 أبريل 2024
توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ “أمديست”

وطنا اليوم_وقعت وزارة السياحة والآثار، وجمعية الخدمات الأمريكية التعليمية والتدريبية للشرق الأوسط “أمد إيست” اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج التأهيل الوظيفي للمصابين العسكريين للعمل في قطاع السياحة .

 

يأتي هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وشركة بوينغ العالمية ويهدف الى تعزيز فرص المصابين العسكريين في الحصول على وظائف من خلال تطوير مهاراتهم في اللغة الانجليزية والمهارات الوظيفية والتقنية اللازمة للعمل في الوظائف السياحية المتنوعة.

 

تستهدف المذكرة التي وقعها عن وزارة السياحة والآثار امين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين وعن الـ أمديست المدير القطري نور الرشيد، تدريب 50 مصاباً عسكريا في مختلف مناطق المملكة، من خلال تنسيق جلسات وجاهية والكترونية ومن كلا الجنسين.

 

 


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