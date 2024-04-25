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الأردن يسير 115 شاحنة مساعدات غذائية جديدة لغزة

25 أبريل 2024
الأردن يسير 115 شاحنة مساعدات غذائية جديدة لغزة

وطنا اليوم:سيرت القوات المسلحة الأردنيه- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP).
وحملت القافلة المكونة من 115 شاحنة مساعدات غذائية طارئة، إذ تم إرسالها من خلال جسر الملك حسين عبر معبر كرم ابو سالم ليصار إلى تسليمها لأهلنا في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “يعتبر الجسر البري الذي تم اطلاقه من قبل الأردن لأهلنا في غزة هو شريان المساعدات الإنسانية للقطاع، ونعمل دوما على تأمين المواد الأساسية الضرورية”.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo..


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