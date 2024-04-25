قائمة حمى الاردن تخوض إنتخابات جامعة مؤته الآن تحت مظلة حزب ارادة .. فيديو

وطنا اليوم:اعلن الأمين العام المساعد لشؤون الشباب والجامعات في حزب إرادة الشاب أحمد البواعنة أن قائمة “حمى الأردن” ستخوض اليوم الخميس إنتخابات إتحاد طلبة جامعة مؤتة تحت مظلة حزب ارادة، مضيفا أن كتلة “إقدام” في جامعة مؤته كانت قد اعلنت أيضا في السابق أنها ستخوض الانتخابات بجامعة مؤتة تحت مظلة حزب ارادة.

وأشار البواعنة الى ان قائمة “حمى الاردن” تضم شباب مثقف وواعي ومنتمي من مختلف محافظات المملكة وسترشح كتل طلابية شبابية مستقلة يتم التنسيق معها منذ فترة.

من جانبه قال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن القائمتين المترشحتين تحت مظلة الحزب تضم شباب أردني واعي ملتزم بالرؤى الملكية ملم بتحديات وطنه ونذر نفسه لمستقبل أقرانه.

وأضاف الأمين العام أن هذا ذ كله سيعطي الطلبة تجربة وخبرة للمشاركة بالحياة السياسية، ومعايشة حيثيات الانتخابات بشكل عام والتي تسبق بأشهر قليلة الإنتخابات النيابية التي سيشارك بها الطلبة خلال هذا العام.

وأوضح البطاينة أن هذه الإنتخابات تجري وفق تعليمات جديدة، تنسجم مع رؤى منظومة التحديث السياسي، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، والتي تعزز دور الشباب وتمكنهم، لندخل مئويتنا الثانية بنفس شبابي لنهضة الأردن والبوصلة فلسطين، ونؤكد هنا على أن الأردن يستمد قوته من شبابه بدعم متناهي من الشاب الأول ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكان حزب إرادة قد وجه رسالة الى طلبة الجامعات الاردنية مفادها بأننا ننتظر منكم الكثير، ونتطلع إليكم اليوم لأنكم أساس التغيير والتطوير ، فالتغيير الإيجابي لا يبدأ إلا من عندكم، وسيأتي يوم نقول فيه أنَّ هذا الجيل هو من استطاع إنجاز عملية التحول الديمقراطي بكل الإيمان بالوطن شعبا وقيادة. وتضمنت الرسالة الطلب من الطلبة الإبتعاد عن الجهوية والمناطقية والنظر إلى الأردن وكذلك الإبتعاد عن المال الأسود وأصحابه حرصا على جدية التجربة ونقائها.

يشار إلى أن حزب إرادة بات يعطي مثالا في الحزبية الحقة من حيث تصدير الشبآب والبرامجية ويظهر ذلك تباعا من خلال نتائج إنتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم حيث حقق الحزب نتائج ملفتة من حيث فوز ٩ رؤساء مجالس محافظات من أصل ١٢ على مستوى المملكة ، كما ترشح معلومات عن وجود قوة على للأرض للحزب في مختلف الجامعات الأردنية وكل ذلك يعتبر مؤشرات عن وضع الحزب في الإنتخابات النيابية المقبلة.