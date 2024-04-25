إدارة السير: تعطل مركبات بسبب ارتفاع الحرارة

وطنا اليوم:استعرض ضباط عمليات الإدارات المرورية واقع حركة السير على جميع طرق الأردن الداخلية والخارجية والتي تشهد حركة صباحية نشطة واعتيادية دون إعاقات تذكر متزامنة مع الكثافة الطبيعية الناتجة عن حركة الموظفين والطلبة إلى مقاصدهم.

وأضاف ضابط عمليات الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه تم خلال ساعات الصباح الباكر كالمعتاد توزيع المجموعات الآلية المتحركة والثابتة كافة على الطرق الخارجية كافة للكشف والتعامل الفوري مع أي معيقات وللتوجيه والدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه رغم التنبيه المتكرر من خطورة عدم تثبيت حمولات مركبات الشحن، تم التعامل أمس الأربعاء مع حادثة سقوط حجر يبلغ وزنه طنين من شاحنة محملة بالحجر على طريق المفرق الزرقاء تحديدا مقابل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء، حيث تم تحريك دورية للموقع للدلالة والإرشاد لحين رفع العوائق وتم التحفظ على المركبة وتوديعها للمركز الأمني المختص.

من جانبه قال ضابط غرفة عمليات السير إن جميع الطرق تشهد حركة نشطة وتم نشر مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر للتعامل مع أي عوائق والمحافظة على انسيابية حركة السير وتأمين وصول المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة وأكد الجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية بالتزامن مع نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه تم التعامل أمس مع عدد من المركبات المعطلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة داعيا السائقين في ظل ما تشهده الأجواء من ارتفاع في درجات الحرارة إلى تفقد الجاهزية الفنية للمركبات وصلاحيتها للمسير على الطرق قبل الانطلاق وإجراء الصيانة الدورية للمركبات بشكل مستمر وطلب المساعدة من رقباء السير المتواجدين في الميدان على مدار الـ24 ساعة لتقديم المساعدة لمحتاجيها وعدم التردد فوراً بالتواصل مع هاتف الطوارئ 911 عند تعطل أي مركبة بشارع رئيسي للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وأكد على الجاهزية العالية لرقباء السير للتعامل مع الكثافة المرورية بالتزامن مع نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطا في التنزه.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد و أولويات المرور ومن ضمنها، تأمين جلوس الأطفال في المركبات وعدم السماح لهم بالجلوس في صناديق مركبات الشحن أو إخراج أجسامهم من نوافذ المركبات وتجنب الاصطفاف المزدوج والعشوائي للمحافظة على انسيابية حركة السير.

كما دعا السائقين إلى تجنب التتابع القريب وترك مسافة أمان كافية والقيادة ضمن السرعة المقررة، مؤكدا أنه كلما زادت السرعة كلما قلت سيطرة السائق على المركبة أو قدرته على تفادي أي عائق على الطريق.

أيضا دعا السائقين إلى الالتزام بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة المسببة للحوادث المختلفة والابتعاد عن مشتتات الانتباه حفاظا على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.