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3 وفيات بحادث انقلاب مركبة في وادي موسى

25 أبريل 2024
3 وفيات بحادث انقلاب مركبة في وادي موسى

وطنا اليوم:توفي 3 أشخاص بحادث تصادم لمركبتهم بعامود بعد انقلابها في “نزول الحرفية” بوادي موسى بالبترا جنوبي المملكة.
ووفقا لمدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالبترا، الدكتور موسى الشلبي، فإن المتوفين 2 أردنيي الجنسية والثالث مصري ويحترفون مهنة معدات الأفراح “صواوين .. كراسي ..الخ”، وتدهورت مركبتهم في منحدر شديد بالمنطقة يدعى “نزول الحرفية”، وانقلبت قبل ان تصطدم بعامود.
وبين ن الأشخاص الثلاثة وصلوا المستشفى متوفيين.


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