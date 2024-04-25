3 وفيات بحادث انقلاب مركبة في وادي موسى

وطنا اليوم:توفي 3 أشخاص بحادث تصادم لمركبتهم بعامود بعد انقلابها في “نزول الحرفية” بوادي موسى بالبترا جنوبي المملكة.

ووفقا لمدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالبترا، الدكتور موسى الشلبي، فإن المتوفين 2 أردنيي الجنسية والثالث مصري ويحترفون مهنة معدات الأفراح “صواوين .. كراسي ..الخ”، وتدهورت مركبتهم في منحدر شديد بالمنطقة يدعى “نزول الحرفية”، وانقلبت قبل ان تصطدم بعامود.

وبين ن الأشخاص الثلاثة وصلوا المستشفى متوفيين.