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الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 12 درجة اليوم

25 أبريل 2024
الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 12 درجة اليوم

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس، بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (10-12) درجة مئوية لذا يسود طقس حار نسبي فوق الجبال العالية وحار في باقي المناطق ومغبر على فترات، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية مع رياح جنوبية شرقية جافة معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق ليلا ومغبرا على فترات وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 36 – 21 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 20 وفي مرتفعات الشراة 32 – 18, وفي مناطق البادية 38 – 19 وفي مناطق السهول 37 – 20, وفي الأغوار الشمالية 42 – 23, وفي الأغوار الجنوبية 43 – 26، وفي البحر الميت 42 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.
ويتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
السبت، يستمر الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الجنوب، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


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