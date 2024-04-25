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بايدن يصافح شبحا بعد خطابه ويثير جدلا

25 أبريل 2024
بايدن يصافح شبحا بعد خطابه ويثير جدلا

وطنا اليوم:أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل مجددا، بعد انتهاء خطابه في ولاية فلوريدا، والذي أعلن خلاله التزامه الثابت تجاه تل أبيب.
وبعد أن أنهى بايدن خطابه، التفت إلى يمينه وقام بمصافحة شخص غير موجود “وهمي” في حالة أثارت الجدل بما يتعلق بوضعه الصحي قبل الانتخابات الأمريكية.
وعلق نشطاء على المشهد المثير، بأن بايدن صافح شبحا بعد خطابه، ما أثار قلقا لدى مناصريه.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، التزامه الثابت تجاه “إسرائيل”، وأكد أن “أمن إسرائيل يبقى مهمًا للغاية”.
ووقع بايدن على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة للاحتلال وأوكرانيا، شملت أيضًا تخصيص مليار دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 81 عامًا، أنه “سيتم تأمين هذه المساعدات فورًا وزيادة حجمها، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.


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