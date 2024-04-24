محاضره عن الجرائم الالكترونية وآفه المخدرات بمسجد اربد الكبير

وطنا اليوم- نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى بالتعاون مع مديرية شرطة إربد اليوم الأربعاء، بقاعة مسجد إربد الكبير، محاضرة حول “الجرائم الإلكترونية وآفة المخدرات”، لعدد من الائمة والوعاظ.

وقال النقيب محمد ربابعة إن هذه المحاضرة تأتي إنطلاقًا من دور الأمن العام بضرورة التوعية من خطر الإنجرار نحو الإستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الإجتماعي وتقديم الإرشادات والتوجيه اللازم لهم، لتمكينهم من الإستخدام الآمن للإنترنت بشكل سليم، مؤكدًا أن الأردن كان من الدول السباقة في التوعية لموضوع الجرائم الإلكترونية ومتابعتها، وتوفير وحدات خاصة ومختبرات الكترونية مزودة بالتجهيزات والموارد البشرية القادرة على ضبط ومكافحة هذه الجرائم لتحقيق السلم المجتمعي.

بدوره، بين الملازم أول تامر جديتاوي خطورة الإدمان من حيث الضرر النفسي والعقلي التي تسببه لمتعاطي المخدرات، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث أمراضٍ نفسية وإضطرابات عقلية مزمنة، لافتًا إلى أن الوقاية تستوجب تدارك مخاطر الإدمان قبل وقوعه وسرعة إتخاذ الإجراءات الوقائية التي تساعد على الإقلاع عن المخدرات والتخلص من آثارها قبل الوصول إلى مرحلة الإدمان، إذ أن الوقاية خير من قنطار علاج.

وأضاف، أن نشر الوعي ضد هذه الآفة الخطيرة يسهم في نشر ثقافة مجتمعية رافضة لها في المجتمع تساعد رجال الأمن العام في أداء عملهم لواجبهم وتدعم جهودهم للتصدي لها، مبينًا أن الخطوة الاولى في مكافحة المخدرات تبدأ من الأسرة والمدرسة، مؤكدًا ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عمليات لبيع المخدرات أو الترويج لها.