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مديرية الشباب الكرك تحتفل بالتعاون مع جامعة مؤته باليوم الوطني للعلم واليوبيل الفضي

25 أبريل 2024
مديرية الشباب الكرك تحتفل بالتعاون مع جامعة مؤته باليوم الوطني للعلم واليوبيل الفضي

وطنا اليوم– أحتفت مديرية شباب الكرك، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جامعة مؤتة، باليوم الوطني للعلم الأردني واليوبيل الفضي.

 

وقال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات خلال رعايته الفاعليات، إن الإحتفالات التي عمت أنحاء المحافظة لها دلالات وطنية تبعث حس الولاء والإنتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات الوطنية أسهمت في تشكيل وجدان جميع الأردنيين عبر مسيرة 100 عام من عمر الدولة.

 

بدوره، أكد مدير مديرية شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، أن الإحتفال بهذه المناسبات الوطنية يسهم في تجديد حكايات الوطن وإنجازاته ومعاني الولاء والإنتماء الذي يتغنى به الأردنيون ليواصل العلَم شموخه عاليًا بأمجاد الأجداد والآباء والمؤسسين، مشيرًا إلى أن العلَم الأردني يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والإعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزًا منيعًا، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني.


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