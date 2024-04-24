حزب إرادة يثبت قوته في الإدارة المحلية بحصده تسعة محافظات من أصل اثني عشر مجلساً

وطنا اليوم _عمان –

حقق حزب إرادة فوزاً مدويا وواضحا في انتخابات رؤساء مجالس المحافظات التي جرت اليوم بفوزه برئاسة تسعة مجالس محافظات من أصل اثني عشر مجلساً.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة امتداد الحزب وحضوره الواضح في المحافظات وملامسته هم الشارع بنهجه ومبادئه وخطابه الوطني والتي انعكست على انتخابات مجالس المحافظات.

وتأتي نتائج انتخابات مجالس المحافظات مؤشراً على قوة الحزب قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة التي يحضر الحزب لخوضها على القائمة الوطنية والقوائم المحلية وفق برنامج للحزب يحمل أولوياته في المرحلة المقبلة.

و يذكر أن معظم اعضاء الإدارة المحلية سواء البلديات أو مجالس المحافظات منتسبين لحزب ارادة ، وتاليا أسماء رؤساء مجالس المحافظات الفائزين من الحزب :

عمر المومني رئيس مجلس محافظة عجلون.

خلدون بني هاني رئيس مجلس محافظة اربد.

فيصل الزواهرة رئيس مجلس محافظة الزرقاء.

عبدالله العبادلة رئيس مجلس محافظة الكرك.

حرب العويضات رئيس مجلس محافظة العقبة.

محمود النعيمات رئيس مجلس محافظة معان.

سالم الهروط رئيس مجلس محافظة مادبا.

خليل الشديفات رئيس مجلس محافظة المفرق.

رائد العتوم رئيس محافظة جرش.

أما أسماء الفائزين بموقع نائب الرئيس في مجالس المحافظات من أعضاء حزب إرادة فهم نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود اخو عميرة ونائب رئيس مجلس محافظة الزرقاء حمزة الزيود ونائب رئيس مجلس محافظة البلقاء عبدالله العدوان ونائب رئيس مجلس محافظة عجلون غالب بني فواز.